Вечеринка по случаю праздника звезды сети закончилась настоящей трагедией, людей спасти не удалось

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«29-летие в банном комплексе отмечала известная инстаблогерша Екатерина Диденко. Ее муж купил искусственный лёд, чтобы устроить сюрприз: сухой лёд должен был превратиться в эффектный пар. Но когда гости прыгнули в бассейн, и когда лёд высыпали в воду, люди начали синеть и терять сознание», - говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что всего в результате инцидента пострадали пять человек. Еще двое погибли.

«Два человека погибли в результате банной вечеринки. Кто-то из посетителей кинул сухой лёд в воду. Гости получили сильнейшие химические ожоги», - уточняется в тексте сообщения.

Уточним, что сперва распространили информацию и о гибели самой блогерши. Но девушка быстро опровергла эту информацию.

Ранее мы писали, что видеоблогер из Китая по фамилии Сунь скончался во время прямой трансляции на платформе DouYu. 35-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире. Его тело обнаружила любовница, которая пришла проведать блогера. Известно, что за два дня до этого Сунь провел трансляцию, во время которой выпил большое количество алкоголя, закусывая его насекомыми.

На его аккаунт были подписаны 15 тысяч человек. Ради популярности мужчина был готов на многое: почти каждую ночь в прямом эфире он ел всякие гадости. Блогер раскручивал барабан, стрелка которого указывала ему на то, что он должен съесть в этот раз. Среди вариантов были многоножки, гекконы, мучные черви, уксус, яйца, пиво и крепкий спиртной напиток байцзю.

Напомним, остановилось сердце звезды фильма о Джеймсе Бонде: «его обожали миллионы».

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