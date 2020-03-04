Перегонка нефти привела к мощнейшему взрыву на химическом заводе
Эту информацию сообщил местный портал YTN.
Известно, что трагедия произошла сегодня ночью, 4 марта.
В частности, во время перегонки нефти на химическом предпритяии Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан прогремел мощный взрыв.
Восстание в Черновцах: скандирующая толпа вышла на улицу, безумие Новых Санжар повторяется
Зеленский выбрал нового премьера, Гончарук в панике удивил скандальным финтом: что произошло
Самая горячая звезда «Квартала 95» побаловалась полуголой на диком пляже: «девушка-мечта»
Белла Хадид без лифчика застыла в соблазнительных позах ради сочных фото: есть на что посмотреть
Взрыв на химическом заводе был настолько сильным, что ударной волной повыбивало стекла в ближайших магазинах.
По информации местных СМИ, в результате ЧП на предприятии пострадали по меньшей мере 31 человек. Для ликвидации пожара были задействованы почти 40 спасателей, которым удалось за два часа ликвидировать огонь.
Двое из 31 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, о погибших информации не поступало. Опасности утечки опасных химикатов нет в результате взрыва на предприятии нет.
Как утверждают местные власти, ситуация под полным контролем. После мощного взрыва руководство предприятия прекратило работу из своих 10 объектов на заводе.
Ранее мы сообщали о беде, которая произошла у Илона Маска. Во время очередных испытаний космического корабля Starship произошло ЧП.
Во время испытаний выполнялся наддув прототипа космического корабля Starship SN1 жидким азотом. Но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и прототип Илона Маска лопнул в нижней части.
Взрыв был настолько сильным, что остатки Starship SN1 взлетели на высоту 10-20 метров и упали.
Стоит отметить, что космический корабль Starship создается компанией SpaceX для межпланетных перелетов. Он должен служить второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которую также разрабатывает компания, которой владеет Илон Маск.
Напомним, стрельба прогремела в столице: всюду полиция и вой сирен, кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, теракт потряс столицу: "тела прямо на тротуаре", подробности и кадры атаки.
Также Politeka писала, что взрыв прогремел в столице, все в огне, улицы заволокло едким дымом: кадры с места ЧП.