Перегонка нефти привела к мощнейшему взрыву на химическом заводе

Эту информацию сообщил местный портал YTN.

Известно, что трагедия произошла сегодня ночью, 4 марта.

В частности, во время перегонки нефти на химическом предпритяии Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан прогремел мощный взрыв.

Взрыв на химическом заводе был настолько сильным, что ударной волной повыбивало стекла в ближайших магазинах.

По информации местных СМИ, в результате ЧП на предприятии пострадали по меньшей мере 31 человек. Для ликвидации пожара были задействованы почти 40 спасателей, которым удалось за два часа ликвидировать огонь.

Двое из 31 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, о погибших информации не поступало. Опасности утечки опасных химикатов нет в результате взрыва на предприятии нет.

Как утверждают местные власти, ситуация под полным контролем. После мощного взрыва руководство предприятия прекратило работу из своих 10 объектов на заводе.

В результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан пострадал по меньшей мере 31 человек:https://t.co/lxsLGMcHCl pic.twitter.com/VdmEYFC2MI — LIFE.ru (@lifenews_ru) March 4, 2020

Ранее мы сообщали о беде, которая произошла у Илона Маска. Во время очередных испытаний космического корабля Starship произошло ЧП.

Во время испытаний выполнялся наддув прототипа космического корабля Starship SN1 жидким азотом. Но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и прототип Илона Маска лопнул в нижней части.

Взрыв был настолько сильным, что остатки Starship SN1 взлетели на высоту 10-20 метров и упали.

Стоит отметить, что космический корабль Starship создается компанией SpaceX для межпланетных перелетов. Он должен служить второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которую также разрабатывает компания, которой владеет Илон Маск.

Напомним, стрельба прогремела в столице: всюду полиция и вой сирен, кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, теракт потряс столицу: "тела прямо на тротуаре", подробности и кадры атаки.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в столице, все в огне, улицы заволокло едким дымом: кадры с места ЧП.