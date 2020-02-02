Среди тех, кто пострадал – женщины и дети…

В Великобритании неадекват напал на людей прямо посреди улицы

ЧП произошло на юге Лондона 2 февраля. Полиция уже квалифицировала произошедшее, как теракт. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и международных СМИ.

Известно, что несколько человек получили ножевые ранения, а нападавший был застрелен полицией.

«Нападающий был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. По неточной информации - несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются», - заявили в полиции британской столицы.

Scene in Streatham, south London, where a man has been shot by armed police in a "terrorist-related" incidenthttps://t.co/U66nylKGBU pic.twitter.com/LfV7TLbkhG — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2020

Update: Video of the scene in London where police have shot and killed a man following a stabbing. #Streatham #London #Shooting pic.twitter.com/ErAwx5V2v0 — Breaking News (@NewsAlertUK_) February 2, 2020

На вид нападавшему было 35-40 лет, крепкого телосложения и среднего роста мужчина. Сейчас на месте ЧП работают криминалисты, на кадрах видно, что труп нападавшего накрыт белым материалом. Теракт был связан с нападением исламистов, пишет, в частности, Sky News.

Количество жертв и пострадавших в результате нападения – уточняется.

По последним данным – свидетельствам очевидцев – мужчина вошел в местный магазинчик и начал бросаться на людей, потом выбежал на улицу, но его тут же ликвидировали правоохранители.

Кроме того сообщается, что люди видели из окна кафе, как тот в черной куртке выбежал на улицу, и хотел скрыться за углом. Также известно – из опубликованных все теми же очевидцами кадров – что на улице, посреди тротуара была перевернутая детская коляска, и что пострадала женщина, дети – очень напуганы. Сейчас на месте работают медики.

Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла в центре Москвы.

По данным оперативников, женщину расстреляли из-за конфликта на дороге. Чёрный BMW из которого и стреляли - скрылся с места.

«На 3-й Фрунзенской улице бэха и "Лада" не поделили дорогу, водитель "бумера" начал стрелять и выпустил четыре пули в стекло противника», - сообщил «Mash». По данным источника, 33-летняя жена водителя "Лады" серьезно ранена.

Однако в пресс-службе МВД россСМИ сообщили, что все описанное выше – не полностью соответствует реальности:

«По данным СМИ, мужчина выпустил четыре пули в лобовое стекло автомобиля, в котором находилась женщина. Ей якобы потребовалась медицинская помощь». В столичном же МВД информацию опровергли:

«В 18:36 на службу 02 поступило сообщение о дорожном конфликте по адресу 3-я Фрунзенская 38/12. Установлено что между мужчиной и женщиной произошел конфликт». В полиции Москвы сообщили, что пострадавших в ходе конфликта нет.

Напомним, мощный взрыв прогремел в столице, началась стрельба: первые подробности и кадры ада

Как сообщала Politeka, мощный взрыв в фешенебельном отеле: жертвами теракта стали топ-шишки, новые детали трагедии

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в столице: первые подробности и фото трагедии