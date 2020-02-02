В Великобритании неадекват напал на людей прямо посреди улицы
ЧП произошло на юге Лондона 2 февраля. Полиция уже квалифицировала произошедшее, как теракт. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и международных СМИ.
Известно, что несколько человек получили ножевые ранения, а нападавший был застрелен полицией.
«Нападающий был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. По неточной информации - несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются», - заявили в полиции британской столицы.
На вид нападавшему было 35-40 лет, крепкого телосложения и среднего роста мужчина. Сейчас на месте ЧП работают криминалисты, на кадрах видно, что труп нападавшего накрыт белым материалом. Теракт был связан с нападением исламистов, пишет, в частности, Sky News.
Количество жертв и пострадавших в результате нападения – уточняется.
По последним данным – свидетельствам очевидцев – мужчина вошел в местный магазинчик и начал бросаться на людей, потом выбежал на улицу, но его тут же ликвидировали правоохранители.
Кроме того сообщается, что люди видели из окна кафе, как тот в черной куртке выбежал на улицу, и хотел скрыться за углом. Также известно – из опубликованных все теми же очевидцами кадров – что на улице, посреди тротуара была перевернутая детская коляска, и что пострадала женщина, дети – очень напуганы. Сейчас на месте работают медики.
Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла в центре Москвы.
По данным оперативников, женщину расстреляли из-за конфликта на дороге. Чёрный BMW из которого и стреляли - скрылся с места.
«На 3-й Фрунзенской улице бэха и "Лада" не поделили дорогу, водитель "бумера" начал стрелять и выпустил четыре пули в стекло противника», - сообщил «Mash». По данным источника, 33-летняя жена водителя "Лады" серьезно ранена.
Однако в пресс-службе МВД россСМИ сообщили, что все описанное выше – не полностью соответствует реальности:
«По данным СМИ, мужчина выпустил четыре пули в лобовое стекло автомобиля, в котором находилась женщина. Ей якобы потребовалась медицинская помощь». В столичном же МВД информацию опровергли:
«В 18:36 на службу 02 поступило сообщение о дорожном конфликте по адресу 3-я Фрунзенская 38/12. Установлено что между мужчиной и женщиной произошел конфликт». В полиции Москвы сообщили, что пострадавших в ходе конфликта нет.
Напомним, мощный взрыв прогремел в столице, началась стрельба: первые подробности и кадры ада
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