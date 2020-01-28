В столице произошел масштабный пожар, в результате чего часть города оказалась без электричества

Об этом сообщает «Интерфакс».

«На ТЭЦ-26 в Москве произошло короткое замыкание в уличном трансформаторе. Затем на трансформаторе начался пожар на площади 60 кв. метров», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента произошло отключение одного энергоблока. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. Информация о пострадавших не подтвердилась.

Позже журналисты уточнили, что пожарным удалось потушить огонь.

Сама электростанция обеспечивает электричеством более двух миллионов человек.

Ранее сообщалось, что в Москве рядом с Павелецким вокзалом горело нежилое здание, но был риск того, что огонь мог перекинуться на соседние здания и АЗС, есть пострадавшие пожарные.

Российские СМИ сообщают, что горит нежилое здание. Но есть шанс, что огонь не перебросится на соседние АЗС. При тушении пострадал один пожарный, его пришлось госпитализировать. На ликвидации работали два вертолета. Всего на месте работали 15 пожарных расчетов.

Происходило все на Дубининской улице, 41. Здание 1917 года постройки, выполненное в стиле модерн. Водителей просили выбирать альтернативные пути, так как движение на месте было перекрыто.

До этого мы писали, что на востоке Москвы загорелся музейный комплекс кремля. Пожар начался по адресу Измайловское шоссе, 73 Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходило на второй.

Напомним, масштабный пожар в столице охватил высотку, вой сирен слышен всюду.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в аэропорту популярного курорта: столбы дыма до небес.

Также Politeka писала, что огонь охватил автобус с украинцами, на их месте мог быть каждый: кадры, от которых мурашки по телу.