В Молдове украинцев поместили в карантин из-за угрозы коронавируса

Изолировали 45 пассажиров самолета, на борту которого оказалась женщина, зараженная вирусом Covid-19. Как сообщает издание "Страна", среди возможных жертв инфекции оказались несколько украинцев. Детали расскрыла глава Минздрава Молдовы Виорика Думбрэвяну.

По словам министра, 29 февраля женщина обратилась в одну из итальянских больниц. Медики обнаружили у нее высокую температуру и госпитализировали. 4 марта пациентке стало хуже. Но через несколько дней больная покинула медучреждение и вылетела в Молдову, не сообщив пограничникам и экипажу самолета о своем заболевании.

Сейчас состояние женщины оценивают, как стабильно тяжелое. У нее подтвердили коронавирус. Власти Молдовы установили 45 человек, которые летели по соседству с инфицированной, а затем поместили их под домашний карантин. Их будут держать в изоляции ближайшие 14 дней. Кроме того, людям запрещено покидать страну.

Виорика Думбрэвяну добавила, что с 7 марта эпидемиологические карты при въезде в Молдове заставят заполнять граждан не только из стран, где зафиксированы массовые случаи коронавируса, но и туристов из районов, где есть отдельные случаи распространения.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику осудил женщину за безответственное поведение: "Мы говорили, что ждем всех дома, но призвали проявить ответственность. Здесь мы видим полную безответственность. Она поставила под угрозу жизни многих людей ".

Ранее в Украине организовали масштабный карантин из-за украинца, у которого обнаружили коронавирус. Вместе с зараженным на 14-дневную обсервацию отправили 35 человек. По данным Минздрава и СНБО, больной контактировал со всеми этими людьми, а больше всех – со своей женой. Женщину тоже госпитализировали, но симптомов у нее пока нет. Поэтому ее отпустили под домашний карантин.

Напомним, что украинцев с коронавирусом отказались лечить в больницах, ситуация на пределе: «Лежите дома».

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