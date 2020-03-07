В Верховной раде нардепы решили устроить карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом Олега Волошина

Об этом написала журналистка Соня Кошкина в своем Телеграм-канале Sonya Koshkina (official), сообщает Politeka.net.

Сегодня стали известны результаты проверки на наличие коронавируса нардепа Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина. Но Кошкина сообщила, что перед тем, как это выяснить, никакие меры безопасности политиков и даже главнокомандующего страны не соблюдались.

«Как известно, вчера выяснилось, что депутат от ОПЗ Олег Волошин 27 февраля встречался с французским парламентарием, у которого ныне диагностирован короновирус. Поскольку симптомов никаких, по возвращению в Украину, у Олега не было, он спокойно себе ходил в ВР, со всеми общался, работал. И на заседании в среду, когда сошлись в зале два правительства – старое и новое, и даже Президент выступал, тоже был», – огорошила Соня Кошкина.

Волошина должны были доставить в больницу медики в защитных костюмах на спецтранспорте, а вместо этого в больницу он добирался своими силами.

«Но поскольку это – середина дня, центр города и вообще первый случай подозрения в Киеве, в больницу пришлось добираться самостоятельно. Благо, Александровская от ВР недалеко. Надеюсь, он без водителя поехал. В клинике взяли анализы. В ответ на резонный вопрос о том, когда будут результаты, ответили: после праздников. Да, именно так», – сказала Кошкина.

Журналистка также рассказала, что некоторые депутаты из близкого окружения заболевшего начали паниковать и даже устроили себе карантин дома: «Пока что некоторые члены ОПЗЖ, близко общавшихся с Волошиным в последние дни, добровольно устроили себе домашний карантин».

В конце-концов оказалось, что тест Олега Волошина отрицательный. Окончательная проверка подтвердила отсутствие коронавируса у нардепа.

Напомним, что 27 февраля Олег Волошин летал во Францию, где встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого спустя неделю диагностировали коронавирус. Такая новость шокировала украинцев, в частности коллег Волошина.

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