Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло с автобусом, в котором ехали подростки-спортсмены

По неофициальной информации, погибли семь человек, включая водителя.

Инцидент произошел 8 марта в Мексике. Около 2:20 часов ночи по местному времени, на шоссе в штате Сонора. В автобусе находились юные боксеры в возрасте от 13 до 17 лет, которые ехали с соревнований.

Сообщается, что погибли пятеро боксеров и тренер Джонатан Орос. Еще 25 человек получили травмы разной степени тяжести.

Полиция начала расследование трагедии. По предварительной версии, водитель автобуса потерял управление, съехал с дороги, и машина перевернулась.

Ранее сообщалось, что автобус с юными футболистами разбился в страшном ДТП. Жуткая авария произошла утром 29 февраля.

автобус, перевозивший детскую футбольную команду "Нефтяник", угодил в ДТП на территории Ульяновской области. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и автобус, переполненный детьми, слетел с дороги в кювет и перекинулся.

Известно, что в результате аварии пострадали 10 человек, среди них лишь один взрослый - остальные дети. Одному из пострадавших оторвало руку.

На момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек: 26 детей и три тренера.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии разбилась украинская королева красоты. Победительница винницкого конкурса красоты, дочка влиятельного политика Винницкой области Алина Шамалюк попала в аварию.

Отмечается, что авария произошла в ночь с 22 на 23 февраля в Виннице. Белая Honda, на которой передвигались молодые люди, жестко врезалась в дерево.

Напомним, что автобус с людьми попал в ДТП: «отпали колеса», фото.

Как сообщала Politeka, автобус с пассажирами попал в ДТП в центре столицы: видео инцидента.

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