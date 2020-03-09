В Украине произошло очередное землетрясение, которое зацепило Одесскую область

Подземные толчки были магнитудой в 4,3 балла. Жители Измаила в социальных сетях отметили, что в городе землетрясение почувствовали. Об этом пишет РБК-Украина.

Сейсмологи отметили, что эпицентр был в Румынии. Колебания в 4,3 балла происходили на глубине 129-136 километров 8 марта в вечернее время.

Уезд Вранча, где находится эпицентр землетрясения, находится всего в 70 км от Рени, что в Одесской области. Но толчки чувствовали люди не только в Украине, но и в Болгарии, и Молдавии. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Ранее мы сообщали, что из-за землетрясения на границе Турции и Ирана погибли 8 человек.

На ирано-турецкой границе произошло землетрясение магнитудой 5,9 в воскресенье, 23 февраля . Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщают турецкие СМИ и очевидцы происшествия в соцсети Twitter.

В турецкой провинции Ван в результате землетрясения погибли восемь человек, включая троих детей. Некоторые дома полностью разрушены. Спасатели продолжают поисковые работы под обломками зданий.

Сообщалось, что мощное землетрясение застало врасплох местных жителей.

Известно, что трагедия, которая унесла жизни нескольких человек, произошла вчера, 24 января, на востоке Турции.

В частности, сильное землетрясение было зафиксировано в 20:15 по местному времени в районе населенного пункта Сиврице (провинция Элязыг).

По информации местных властей, район атаковало землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.

Как заявил глава МВД Турции, в результате катаклизма погибли как минимум 15 человек, пострадали свыше 300 человек. Спасатели также утверждают, что из-под завалов они пытаются достать около 30 местных жителей.

Напомним, мощное землетрясение обрушилось на Украину

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