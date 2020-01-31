Украинцы ощутили землетрясение, эпицентр которого был в соседней Румынии

Об этом пишет Politeka.net.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение было зафиксировано сегодня ночью, 31 января, в Румынии.

По информации специалистов, толчки землетрясения с магнитудой в 4,8 баллов ощущались в радиусе 250 километров.

Известно, что землетрясение было зафиксировано в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча, а эпицентр колебаний залегал на глубине 120 километров.

Помимо Болгарии и Молдовы, которые ощутили на себе землетрясение, толчки дошли и до Одесской области. По словам жителей Белгород-Днестровского, они почувствовали землетрясение около 4 утра.

"Землетрясение в горах Румынии распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве также добавили, что каких-либо обращений после землетрясения со стороны украинцев не поступало.

В свою очередь жители Одесской области сообщили, что ощутили вибрацию.

"Трухануло ночью, один толчок был как раз в пол четвертого примерно. после чего немного повибрировало.. еле еле, но уже слабо, но один точок был хороший, так как все в квартире потряслось", "Я вообще ничего не слышал, а вот на юге области хорошо слышали", - пишут в соцсетях

Ранее мы рассказывали о том, что мощное землетрясение атаковало Турцию. Сообщается, что стихия обрушилась на страну еще 24 января.

В частности, сильное землетрясение было зафиксировано в 20:15 по местному времени в районе населенного пункта Сиврице (провинция Элязыг). По информации местных властей, район атаковало землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.

Как сообщают правоохранители, в результате сильного землетрясения погибли по меньшей мере 38 человек. В турецком правительстве сообщили, что предоставили временное убежище для более 15 тысяч человек, чьи дома снесла разрушительная стихия.

Также известно, что во время поисковых работ спасателям удалось достать живыми из-под завалов 45 человек.

Как пишут турецкие СМИ, землетрясение было настолько сильным, что населенные пункты в провинции превратились попросту в руины. Местные власти пока не оценивали ущерб, который был нанесен землетрясением.

Напомним, мощное землетрясение атаковало популярный курорт.

А еще Politeka писала, что землетрясение в Турции: города разрушены, количество жертв резко возросло, новые кадры ада.

Также Politeka сообщала, что землетрясение в Турции: стихия забирает новые жизни, города превратились в руины, печальные кадры.