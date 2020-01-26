Мощнейшее землятрясение в Турции уже забрало жизни 38 человек и привело к сильнейшим разрушениям
Как мы уже сообщали, землетрясение на востоке Турции произошло в пятницу вечером, около 20:55 по киевскому времени. Магнитуда толчков достигала 6,8 баллов, а повторных – от 5,4 до 3,3 баллов. Очаг землетрясения находился в городе Сивридже, провинция Элязыг, на глубине 6,7 км.
При этом власти страны сообщают новые подробности спасательной операции. Уже известно, что жертвами трагедии стало, по меньшей мере, 38 человек.
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Данные привело Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Пока спасатели трудятся над спасением оставшихся под завалами людей, в сети продолжают выкладывать жуктие кадры последствий трагедии.
Уже известно, что, по меньшей мере, 45 человек удалось вытащиться из под завалов живыми.
В турецком правительстве сообщили, что предоставили временное убежище для более 15 тысяч человек, чьи дома снесла разрушительная стихия.
Как ранее сообщала Politeka.net, земля вступила в шестую эру массового вымирания и через 10 лет люди могут не выжить. Такое резонансное заявление сделали на официальном сайте в ООН (Организация Объединенных Наций прим.ред).
Людям необходимо, как можно быстрее уменьшить загрязнение воздуха, чтобы спасти дикую природу от вымирания. Это необходимо сделать к 2030 году иначе последствия будут необратимы.
Мир столкнулся с "беспрецедентными темпами" исчезновения различных видов флоры и фауны. Цунами, пожары и землетрясения лишь малая часть того, что должно сколыхнуть мир в будущем.
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