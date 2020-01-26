Мощнейшее землятрясение в Турции уже забрало жизни 38 человек и привело к сильнейшим разрушениям

Как мы уже сообщали, землетрясение на востоке Турции произошло в пятницу вечером, около 20:55 по киевскому времени. Магнитуда толчков достигала 6,8 баллов, а повторных – от 5,4 до 3,3 баллов. Очаг землетрясения находился в городе Сивридже, провинция Элязыг, на глубине 6,7 км.

При этом власти страны сообщают новые подробности спасательной операции. Уже известно, что жертвами трагедии стало, по меньшей мере, 38 человек.

Данные привело Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Пока спасатели трудятся над спасением оставшихся под завалами людей, в сети продолжают выкладывать жуктие кадры последствий трагедии.

Уже известно, что, по меньшей мере, 45 человек удалось вытащиться из под завалов живыми.

В турецком правительстве сообщили, что предоставили временное убежище для более 15 тысяч человек, чьи дома снесла разрушительная стихия.

Как ранее сообщала Politeka.net, земля вступила в шестую эру массового вымирания и через 10 лет люди могут не выжить. Такое резонансное заявление сделали на официальном сайте в ООН (Организация Объединенных Наций прим.ред).

Людям необходимо, как можно быстрее уменьшить загрязнение воздуха, чтобы спасти дикую природу от вымирания. Это необходимо сделать к 2030 году иначе последствия будут необратимы.

Мир столкнулся с "беспрецедентными темпами" исчезновения различных видов флоры и фауны. Цунами, пожары и землетрясения лишь малая часть того, что должно сколыхнуть мир в будущем.

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