Как стало известно, происшествие случилось в Киевской области на участке Фастов-Киев во время движения поезда
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Вандалы разбили камнем стекло в одном из вагонов поезда, по счастливому стечению обстоятельств пассажирам удалось избежать травм.
Железнодорожники были вынуждены вызвать сотрудников полиции для составления акта о правонарушении. Ущерб нанесенный вандалами пока уточняется.
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Похожие ситуации ранее уже происходили, к примеру, всего за несколько дней до нападения на поезд Львов-Москва, хулиганы разбили окно другого поезда. Причем количество таких случаев резко увеличивается во время школьных каникул, замечают работники железной дороги.
А пока в поезда летят камни, украинцы знакомятся с новыми расценками Укрзализныци.
Почему же стоимость билетов измениться. По словам монополиста, запланировано проведение индексации вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год.
Как известно, стоимость билетов взросла в цене с 1 марта 2020 года. Цена будет расти каждый месяц по 2% в течение 10 месяцев. Что в итоге составит рост на 22% относительно начала года.
Единственные кого рост цены не заденет это пассажиры первого класса «Интерсити+». То есть, переплачивать придется тем, кто пользуется услугами обычных поездов Укрзализныци.
Кроме того ежемесячно тарифы будут повышаться и на грузоперевозки, это 2,5%.
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Напомним: глава Укрзализныци Кравцов поделился информацией о доходах, ему удалось заработать 9 миллионов гривен зарплаты и получить подарок от супруги.
А также Politeka писала, какие преступления главы "Укрзализныци" Кравцова раскрылись, важные документы по делу уже в сети.