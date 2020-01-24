Евгений Кравцов, глава "Укрзализныци", чьми доходами занялось ГБР, опубликовал свои доходы

Зарплату он показал в документах, которые находятся на сайте НАПК. ОБ этом пишет Politeka.

Документы были поданы за 2018 год. В них указано, что зарплата его составила 9,75 млн гривен. В среднем он получал около 812 тысяч гривен.

Кривцов еще задекларировал подарок от жены на сумму 118 тысяч гривен, а также 20 тысяч долларов и 240 тысяч гривен на счетах в банке.

Ранее мы сообщали, что раскрылись преступления экс-главы "Укрзализныци" Кравцова, украинцы в ярости.

Сотрудники Госбюро расследований Украины открыли криминальное производство в отношении бывшего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунера.

Как передает Politeka.net, информация об этом, а также документ (извлечение из Единого реестра досудебных расследований) появились в Телеграм-канале "UN - сливы и груши". Отмечается, что вышеуказанные лица злоупотребляли служебным положением.

Согласно документу, производство открыто 27 декабря 2019 года по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сообщалось, что внеплановая проверка заставила вздрогнуть начальство «Укрзализныци», которое оказало некоторым работникам материальной помощи на оздоровление в размере двух окладов.

Аудиторы «Укрзализныци» обнаружили неправомерное начисление выплат работникам вагонного участка станции «Киев-Пассажирский» почти на 51 млн гривен. Об этом говорится на сайте компании в субботу, 11 мая.

«Прежнее руководство производственного подразделения Вагонный участок станции« Киев-Пассажирский »филиала Пассажирская компания АО« Укрзализныця »скрыло 50,9 млн грн, начисленные как премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам», — говорится в сообщении.



