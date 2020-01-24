Евгений Кравцов, глава "Укрзализныци", чьми доходами занялось ГБР, опубликовал свои доходы
Зарплату он показал в документах, которые находятся на сайте НАПК. ОБ этом пишет Politeka.
Документы были поданы за 2018 год. В них указано, что зарплата его составила 9,75 млн гривен. В среднем он получал около 812 тысяч гривен.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Допрос Порошенко: "терпение лопнуло", ГБР берут штурмом, кадры с места
Лорак в спортивном костюме насмешила видом прямо в Голливуде: "Хоть бы приоделась"
Помощь на детей и декрет в Украине: мамочек предупредили об изменениях в соцвыплатах
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Кривцов еще задекларировал подарок от жены на сумму 118 тысяч гривен, а также 20 тысяч долларов и 240 тысяч гривен на счетах в банке.
Ранее мы сообщали, что раскрылись преступления экс-главы "Укрзализныци" Кравцова, украинцы в ярости.
Сотрудники Госбюро расследований Украины открыли криминальное производство в отношении бывшего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунера.
Как передает Politeka.net, информация об этом, а также документ (извлечение из Единого реестра досудебных расследований) появились в Телеграм-канале "UN - сливы и груши". Отмечается, что вышеуказанные лица злоупотребляли служебным положением.
Согласно документу, производство открыто 27 декабря 2019 года по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Сообщалось, что внеплановая проверка заставила вздрогнуть начальство «Укрзализныци», которое оказало некоторым работникам материальной помощи на оздоровление в размере двух окладов.
Аудиторы «Укрзализныци» обнаружили неправомерное начисление выплат работникам вагонного участка станции «Киев-Пассажирский» почти на 51 млн гривен. Об этом говорится на сайте компании в субботу, 11 мая.
«Прежнее руководство производственного подразделения Вагонный участок станции« Киев-Пассажирский »филиала Пассажирская компания АО« Укрзализныця »скрыло 50,9 млн грн, начисленные как премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам», — говорится в сообщении.
А еще Politeka писала, что под окнами Зеленского требуют отставки главы «Укрзализныци» Кравцов
Также Politeka сообщала, что "новшества" Укрзализныци довели пассажиров до истерики, фото безумия