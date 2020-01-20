Сотрудники Госбюро расследований Украины открыли криминальное производство в отношении бывшего главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунера

Как передает Politeka.net, информация об этом, а также документ (извлечение из Единого реестра досудебных расследований) появились в Телеграм-канале "UN - сливы и груши". Отмечается, что вышеуказанные лица злоупотребляли служебным положением.

Согласно документу, производство открыто 27 декабря 2019 года по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тыс гривен и при этом покупая за деньги Укрзализныци элитные сигары и алкоголь, - отмечается в сообщении Телеграм-канала. - По нашей информации, один такой выход корабля в плавание с обеспечением развлечений обходится "Укрзализныци" в среднем в сумму от полумиллиона гривен за пять часов хода по Днепру. НЕ хило так, да?"

Ранее мы сообщали, несмотря на то, что контракт Кравцова должен был окончиться в 2021, тот решил уйти с поста правления "Укрзализныци" пораньше. В конце прошлого года он обратился в Наблюдательный совет компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Отметим, украинцы часто сетуют в сети на условия жд перевозок. В частности, в ноябре 2019 года пассажиры поезда «Рахов-Киев» столкнулись с очередным «покращенням» на "Укрзализныци".

«Только что проводник поезда 357/358 (Рахов-Киев-Рахов) попросил отдать ему пакеты от белья. «Нечем уголь забрасывать», – сказал он. А за 5 минут до этого переписывал на бумажку наши электронные билеты, «потому что на четыре вагона только один валидатор», - сообщила в соцсети пассажирка Ольга Омелянчук.

Также жители страны устали жаловаться на "усатых" попутчиков. Мы писали, как пассажирка поезда "Одесса -Харьков" Елена Семенова заявила в Фейсбук, что намучилась во время поездки бороться с тараканами.

Напомним, новый позор "Укрзализныци" поставил на уши украинцев: "И это Интерсити?".

Как сообщала Politeka, в Киеве пассажир "Укрзализныци" едва не простился с жизнью: "Вам не помогут".