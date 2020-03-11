Ночью в среду, 11 марта, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП
В результате происшествия 4 человека погибли.
"Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП погибли четыре человека, пять человек доставлены в ЦРБ Миллеровского района", – рассказали спасатели.
Отмечается, что на 869-м км трассы М-4 "Дон" водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем Scania. По информации с сайта ГУ МЧС по Ростовской области, ДТП произошло в Миллеровском районе.
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Удар был такой силы, что минивэн выбило на обочину. Все погибшие и пострадавшие находились в Opel.
По предварительным данным МВД РФ, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем и поэтому допустил столкновение.
Отметим, что это уже не первая авария с украинцами в России за последнее время.
Ночью, 13 февраля, в Псковской области произошло ДТП, в котором погибли восемь украинских граждан. Авария случилась сегодня около полуночи. Она произошла на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района. Это недалеко от белорусской границы России.
Микроавтобус Mercedes, в котором и находились украинцы, въехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
Все восемь погибших пассажиров - граждане Украины.
В начале декабря 2019 года под Воронежем в ДТП попали 14 украинцев. Всем удалось выжить. Как и под Псковом, тогда микроавтобус с пассажирами перевернулся.
Ехавшие там граждане Украины были преимущественно из Донбасса.
Уже в этом году, в середине января, микроавтобус с украинцами попал в аварию под Орлом. Тогда микроавтобус Mercedes-Benz в условиях снегопада выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane. Водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли. Водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.
Речь шла также о жителях неподконтрольных территорий Донбасса.
Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.
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