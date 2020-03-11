В Киеве разыскивают пропавшего ребенка
В Киеве разыскивается несовершеннолетний Семенов Сергей Владимирович. Мальчик 2006 года рождения. Об этом сообщили в группе Киев Оперативный в Facebook, а также показали фото пропавшего, передает Politeka.net.
ПРИМЕТЫ: на вид лет 13, рост 160 см, волосы русые, короткие, худощавого телосложения.
ОДЕТ: куртка темного цвета, серая шапка в белую полосу, спортивные черные брюки, темные кроссовки.
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При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка звонить «102».
Также мы писали, что на днях на Киевщине пропал ребенок. 13 летний мальчик пропал в селе Копылов, в Макаровском районе Киевской области.
Пропал воспитанник Киевского областного Центра социально-психологической реабилитации детей.
Николай Береговой 09 марта около 15:30 самовольно ушел из спецучреждения в селе Копылов, ул. Макаровская, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Может находиться с другим воспитанником учреждения, несовершеннолетним Симоненко Никитой, 16 лет.
Приметы Коли: на вид 13 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, короткие.
Был одет в красную куртку, темные брюки и черные кроссовки.
При наличии любой информации о возможном места нахождения парня, просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
Напомним, что в Одесской области бесследно исчез 12-летний мальчик, который вышел из дома на прогулку и не вернулся. О пропаже в полицию сообщили родственники подростка.
По словам правоохранителей, в Подольском районе Одесской области устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении.
Костя имеет рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.
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