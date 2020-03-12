Были совсем молодые

Смертельное ДТП в Словакии в ночь на среду, 11 марта, забрало жизни украинцев

Об этом сообщает местная полиция в Facebook, публикуя фото с места происшествия.

В результате происшествия, два человека погибли, еще 31 человек пострадал.

Авария произошла на дороге I/18 между населенными пунктами Ружомберок - Чернова. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинцами на скорости столкнулся с пассажирским автобусом.

По информации телеканала JOJ, водитель микроавтобуса выезжал с АЗС и не предоставил преимущество в движении автобусу, который заезжал с главной дороги. В результате столкновения последний слетел с дороги в 8-метровый овраг.

В соцсетях сообщается, что 26-летний водитель и его 23-летний сменщик получили смертельные травмы и скончались на месте. Погибшие были жителями Тячевского района Закарпатья.

По словам пресс-секретаря службы экстренной медицинской помощи Алены Крчовы, в аварии еще один человек был тяжело травмирован, 14 человек получили средние травмы и еще 16 - легкие. После оказания первой помощи 25 пациентов были переведены в больницы в Липтовски Микулаш, Дольном Кубин, Ружомберока и Мартини.

На место ДТП было направлено 7 экипажей скорой медицинской помощи.

Напомним, ночью в среду, 11 марта, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП

В результате происшествия 4 человека погибли.

"Всего в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. В результате ДТП погибли четыре человека, пять человек доставлены в ЦРБ Миллеровского района", – рассказали спасатели.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.

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