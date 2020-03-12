В четверг, 12 марта, в Киеве произошли беспорядки во время презентации Национальной платформы примирения и единства, которую по инициативе президента Владимира Зеленского создала команда советника секретаря СНБО Сергея Сивохо

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Pavlovsky News, потасовка произошла после того, как активисты перекрыли вход.

Толпа скандировала, что Сивохо предатель и враг Украины, поскольку тот не называет Россию врагом. Также оскорбляли президента Владимира Зеленского. Модератор пытался успокоить ситуацию, но это не получилось. Нескольким дебоширам удалось прорваться к Сивохо, которого затолкали. Последний был вынужден ретироваться.

Добавим, в описании проекта указано, что задача Платформы - объединение правительственных инициатив и общественного сектора для разработки государственных политик. Национальная платформа примирения и единства сосредотачивается на построении диалога между мирными людьми на всей территории Украины, в том числе, на временно неподконтрольных территориях. В создании дискуссионных площадок Платформе будут помогать "амбассадоры" - люди, которые пользуются безоговорочным авторитетом с обеих сторон линии соприкосновения и могут объединить вокруг себя общество.

Ранее мы сообщали, лидер "Нацкопуса" Андрей Билецкий резко отреагировал на заявления Зеленского в Мюнхене 15 февраля по поводу урегулирования проблемы на востоке Украины.

Билецкий подчеркнул, что 12 Мюнхенских пунктов, идея по контролю на границе и «платформа примирения» Сивохо служат одной цели.

«Это ведет к воплощению в жизни этого «плода тайной оманской любви» Путина и Зеленского. Там были согласованы шаги по ползучей капитуляции Украины перед Российской Федерацией», - уверен политик.

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Также Politeka писала, что Сивохо не сдержался и наделал шороху на Донбассе в первый же день после назначения