В селе Новые Петровцы на территории парка «Межигорье» спасатели обнаружили восемь предметов, похожих на боевые части из противотанкового гранатомета

Об этом на Фейсбук-странице сообщил «Киев оперативный», передает Politeka.net. Как стало известно, предметы обнаружились во время проведения тренировочных спусков под воду. Как они оказались там, на данный момент неизвестно.

Водолазы подняли эти боевые части на поверхность и обезвредили их на специальном полигоне. Из-за находок были подняты подразделения Нацполиции, правоохранители взяли под охрану место, где работали водолазы.

После изъятия опасных предметов водолазы обследовали дно водоема и прилегающей к ней территории. Больше опасных предметов выявлено не было.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям просит украинцев обращаться в полицию или к спасателям в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Не пытаться обезвредить или убрать их самостоятельно.

Отметим, что в Украине часто находят взрывоопасные предметы. Нередко люди травмируются при контакте с ними. При этом снаряды и другое оружие не обязательно может быть современным. Так, недавно на Днепропетровщине мужчина вместо грибов нашел советские снаряды. Украинец обнаружил их недалеко от села Малософиевка. Советские 76 мм артиллерийские снаряды лежали просто посреди леса.

Спасатели вывезли снаряды Второй Мировой войны на полигон и взорвали их.

Кроме этого, мина времен Второй Мировой войны была найдена в Кривом Рогу на территории металлургического предприятия. Пиротехники обезвредили ее путем контролируемого подрыва.

Напомним, что Путин наткнулся на минное поле, детали ЧП: "замаскировали под...".

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