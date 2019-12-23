На місці занурення президента РФ Володимира Путіна було знайдено мінне поле часів Другої світової війни

Ця новина стала топ-темою російських ЗМІ, передає Politeka.

Журналісти з посиланням на главу Балтійського флоту ВМФ РФ адмірала Олександра Носатова повідомили, що в процесі підготовки і забезпечення занурення Путіна на батискафі на дно Балтійського моря до місця загибелі підводного човна Щ-308 «Сьомга» були задіяні кораблі, судна й інженерний підрозділ Балтійського флоту.

«На острові Гогланд сапери виявили і знешкодили два десятки боєприпасів часів війни, а на морському дні екіпаж тральщика «Олександр Обухов» виявив ціле мінне поле з німецьких якірних мін, які з допомогою роботизованої підводної техніки були знищені на місці», – розповів він.

В мережі ця інформація викликала масу саркастичних коментарів і насмішок.

«На дні Фінської затоки перед установкою мінного поля знайшли Путіна)», «А це ж був реальний шанс... Занурення, мінне поле...», «Не гестапівських, а українських», «Мене більше турбує те, що відбувається. Коли ВВ занурюється, зазвичай якісь нехороші події відбуваються в цей час. Минулого разу мітинг жорстко придушували, всіх підряд гребли, поки він плавав. Цього разу що?», «Таке відчуття, що Путін сам боїться своїх вигаданих ворогів. І чим далі, тим більше ворогів і тим більше страху», «Мінне поле замасковане під амфори 13 століття д. Н. е », – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі висміяли пожежу на авіаносці «Адмірал Кузнєцов», а також колосальну суму збитків, озвучену росіянами. За словами обізнаних джерел, пожежа завдала крейсеру збитків на суму 90 з гаком мільярдів рублів.

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