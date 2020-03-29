Самолет с медикаментами и врачами разбился на взлете в аэропорту

Самолет авиакомпании Lion Air с пассажирами на борту потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы на Филлипинах . Об этом сообщила в соцсети местная газета "Манила буллетин", сообщает Politeka.

Так, по сообщениям филиппинских СМИ, рухнувший в аэропорту Манилы самолет перевозил медикаменты. Более того, на его борту были доктора.

Воздушное судно было зафрахтовано Министерством здравоохранения Филлипин.

В сети показали первые кадры из аэропорта, где разбился пассажирский самолет. По предварительным данным, на борту было 8 человек.

Сейчас на месте аварии работают пожарные машины и машины скорой помощи.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Отметим, что появились фото с подготовки самолета к взлету, на борт которого грузили лекарства и помощь в виде медицинских масок и других предметов для больных коронавирусом. Самолет должен был доставить груз врачам, которые работают с зараженными.

Эти снимки сделали всего за пару часов до авиакатастрофы.

Напомним, что российский самолет рухнул в Черное море. После падения российского самолета Су-27 ведуться поиски пилота. Самолет разбился в акватории Черного моря во время проведения плановых полетов.

На текущий момент ведуться поиски пилота, которое осложнены тем, что сложные метеоусловия. Су-27 вылетел из авиабазы Бельбек. Других данных не поступало. Это уже вторая авиакатастрофа за текущий день.

До этого в Краснодарском крае разбился тренировочный самолет L-39. Пилот, которым был студент четвертого курса, погиб. Он применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы.

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