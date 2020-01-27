Появились первые кадры после падения сбитого самолета в Афганистане

На кадрах можно увидеть части самолета, которые еще дымят. Трупов не видно, только обгоревший лайнер и еще одного неизвестного человека. Части самолета лежат на земле покрытой снегом. Отмечено, что самолет может принадлежать ВВС США. Об этом пишет Politeka.

Ранее мы писали, что сегодня, 27 января, стало известно о крушении пассажирского самолета в Афганистане.

По информации ряда СМИ, самолет упал на территории, которая находится под контролем отряда движения «Талибан» в афганской провинции Газни (в отдаленном районе).

Отметим, самолет принадлежит авиакомпании "Ariana Afghan Airlines" и выполнял рейс из аэропорта Кабула в Герат.

По предварительным данным, известно, что на борту находились 110 человек.

На место события отправился специалисты и спецназ. Иностранные СМИ сообщают, что первыми прибыли на место крушения боевики "Талибана", которые старались ликвидировать пожар.

В это время представитель авиакомпании "Ariana Afghan Airlines" опроверг, что их лайнер упал в провинции Газни. Об этом рассказало агенство "Ариана ньюз".

Сообщалось, что 8 января в Иране потерпел крушение самолет “Международных украинских авиалиний”. Мы собрали всю известную информацию и новости об авиакатастрофе в Тегеране.

Boeing 737-NG авиакомпании “МАУ” вылетел согласно рейсу PS 752 из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в 6:12 утра по местному времени и направился в аэропорт Борисполя.

Самолет поднялся на 2240 метров, разогнался до 275 узлов и продолжал набирать высоту. По данным службы слежения за самолетами FlightRadar24, через две минуты авиалайнер пропал с радаров. А через восемь минут после взлета - разбился возле Паранда, что в 60 километрах на юго-запад от столицы Ирана.

Напомним, Иран внезапно отказался выдавать черные ящики Украине

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