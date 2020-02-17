Туристический самолет с людьми на борту не долетел до пункта назначения

Об этом пишет местное издание Midi Libre ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что авиакатастрофа произошла еще вчера, 16 февраля.

В частности, во французской коммуне Крессейль туристический лайнер Piper PA-28 потерпел крушение.

На борту находился пилот и три пассажира. Выживших при крушении самолета в районе плато Ларзака не было.

По информацию журналистов, пилот утратил контроль над воздушным судном, и после удара при неудачном приземлении самолет с людьми внезапно загорелся. Когда на место происшествия прибыли пожарные, от лайнера практически ничего не осталось.

Также стоит отметить, что самолет Piper PA-28 вылетел из Ангулема. Он разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочных полос на аэродроме Мийо-Ларзака.

Не исключено, что авиакатастрофа могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку в этот день на плато были сильные порывы ветра. Расследование инцидента поручено специализированным жандармам воздушного транспорта.

Ранее мы сообщали о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Отмечалось, что бывший спортсмен разбился в авиакатастрофе возле Лос-Анджелеса. На борту воздушного судна также находилась 13-летняя дочь баскетболиста Джианна, которой тоже не удалось выжить.

Атакующему защитнику по прозвищу «Чёрная мамба» (Black Mamba) на момент смерти был 41 год. Коби Брайант был пятикратным чемпионом НБА. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории Лиги, набрав 30 тысяч карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года.

У Коби Брайанта осталась жена Ванесса и еще трое дочерей.

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