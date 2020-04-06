В Чернобыльской зоне пожар буйствует в двух очагах, общей площадью 25 гектаров

Об этом говорится в обращении, обнародованном пресс-службой ГСЧС по состоянию на 22:00 5 апреля. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Так, между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества пожар еще сохраняется на площади около 20 га.

К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Всего с начала работ авиациея ГСЧС сбросила 174 тонны воды.

Кроме того, в близи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) спасатели борются с огнем на площади около 5 га.

К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ГСЧС 7 чел. и 2 ед. техники. В 20 ч. 45 мин. пожар локализован.

Отмечается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области сохраняется в пределах нормы (г. Киев - 0,014 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час, в г. Чернобыль - 0,019 мР /ч. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Напомним, что информация о лесном пожаре в Чернобыльской зоне поступила в ГСЧС 4 апреля.

При этом жители Киева и области жаловались, что страшная вонь стоит на улицах и проникает даже в дома. Люди спасаются от смрада как могут: наглухо закрывают окна и двери и избегают выхода на воздух.

В сети отметили, что неприятный запах ощущался также в районе Троещины и Нивок.

Напомним, ядовитый смог оставляет зловещие следы на стеклах, такого в Украине еще не было: «Вот, чем мы дышим».

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