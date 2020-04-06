В центре Николаева авторитетному бизнесмену Михаилу Титову прострелили голову

Как сообщают «Новости-N», вооруженный конфликт произошел днем 6 апреля во дворе офисного центра «Техноконтракт» в Николаеве. Работники расположенной рядом с центром автомойки рассказали, что услышали несколько выстрелов. Когда они выбежали на улицу, то обнаружили человека, лежащего в луже крови. Позже его на частном автомобиле увезли в БСМП.

Известно, что стрелявшему удалось скрыть с места происшествия на машине с еврономерами. В городе объявлен план-перехват. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и оперативники управления уголовного розыска.

Как стало известно, раненым оказался бизнесмен Михаил Титов, известный в Николаеве как «Мультик». Он получил ранение в голову и сейчас находится в реанимации БСМП.

Очевидцы также сообщали, что в результате конфликта был ранен еще один человек, которого забрала скорая.

Известно, что в 2017 году в помещении «Технократа», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым, прошли обыски. После этого предпринимателя задержали.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 23 декабря киевского бизнесмена застрелили прямо в авто, после чего неизвестные скрылись на машине.

Инцидент произошел в 15:30 в столичном «Гидропарке» на парковке возле кафетерия «Очеретяний кіт». По словам очевидцев, неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя машины марки Toyota, после чего он скрылся с места ЧП на машине.

Также сообщается, что позже машину нашли. Ее сожгли на одной из улиц в Днепровском районе. Сейчас ведется работа по установлению оружия, при помощи которого совершили преступление.

Как позже удалось выяснить журналистам, мужчина скончался не сразу. Медики пытались его спасти, но безрезультатно. Убитым оказался киевский предприниматель Бахвалов, 198 года рождения.

Напомним, стрельба в Киеве: бизнесмена убили прямо возле кафе, вскрылись скандальные подробности.

Как сообщала Politeka, экс-министр задержан по подозрению в убийстве в доме министра Януковича: срочное заявление МВД.

Также Politeka писала, что известного бизнесмена нашли с простреленной головой в центре Киева: «Работал с врагом Коломойского».