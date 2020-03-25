Экс-глава МИД Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что задержанного доставили в суд.

Речь об смерти Сергей Старицкого от огнестрельного ранения, которая произошла месяц назад.

Напомним, предприниматель Сергей Старицкий был найден с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке 21 февраля в доме Леонида Кожары - экс-главы МИД времен президентства Виктора Януковича.

Ранее в полиции сообщали, что он покончил жизнь самоубийством.

При этом в такую версию верили не все.

Так, друг Старицкого Владимир Костерин, а также брат Юрий Воловик рассказали свою версию гибели Старицкого.

Костерин сообщал, что экспертиза показала умышленное убийство.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Поскольку это неправда. Информация, поступающая от экспертов, иного рода, стреляли из 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда положительно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", – утверждает Костерин на своей странице в фейсбуке.

Брат Сергея Старицкого Юрий Воловик также придерживается версии об убийстве. Он написал, что погибший планировал на следующий день "выпить сто грамм и вспомнить присягу, данную Великой стране".

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