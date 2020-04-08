Российский музыкант и бывший участник группы "На-На" Валерий Юрин был избит в собственной квартире

Как передает Politeka.net, об этом в своих Telegram-каналах информируют росСМИ.

По информации журналистов, причиной конфликта послужила ссора между хозяином и гостями, которые избили Валерия Юрина в его московской квартире.

53-летний экс-участник группы "На-На" сперва вызвал медиков на дом. Они поставили музыканту диагноз: сотрясение головного мозга, но после осмотра Юрин написал отказ от госпитализации.

Уже через какое-то время Валерий Юрин обратился в травмпункт, откуда его госпитализировали в больницу, поскольку у него еще обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

Как передает канал Mash, нападение на Валерия Юрина произошло еще 4 апреля, но к медикам он обратился спустя двое суток.

Стоит отметить, что Валерий Юрий в начале карьеры выступал в составе коллектива "Интеграл", а позже вошел в первый состав "На-На". Именно музыкант исполнял композицию «Пустынный пляж», которая попала в хит-парады начала 90-х.

В 1992-м году Валерий Юрин решил покинуть музыкальный коллектив и занялся сольной карьерой. Он даже успел попробовать свои силы в качестве актера.

Даже заметим, что Валерий Юрин очень изменился и совсем не похож на того юного музыканта, который начинал свою музыкальную карьеру в музыкальных коллективах продюсера Бари Алибасова.

Музыкант знатно "поднабрал" в весе, отпустил легкую бороду и фанаты, возможно, не смогут сейчас его узнать на улице, чтобы попросить автограф.

Ранее мы рассказывали, что продюсер Бари Алибасов угодил в больницу с жестким отравлением. Оказалось, что он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», после чего был госпитализирован с острым отравлением. Медики якобы диагностировали ожог пищевода и артист несколько дней находился в коме.

Однако после выписки Бари Алибасов появился в студии одного из российских ток-шоу и заставил зрителей усомниться в правдивости инцидента.

Напомним, что выживший Бари Алибасов впервые рассказал правду о своем отравлении.

Как сообщала Politeka, Алибасов рассказал о страшных видениях во время комы, «руки трясутся».

Также Politeka писала, что подруга Алибасова накормила продюсера наркотиками: «попал в больницу»