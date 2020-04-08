Жестоко убили легендарного музыканта, лидера известной рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, трагедия произошла во Львове в 21:00 вторника, 7 апреля.

На 57-летнего музыканта напал бездомный и нанес ножевые ранения.

"На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода "Кинескоп", мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы "Лесик Band" (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия", - отметил Зинкевич.

Он уточнил, что Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца.

Музыканта смогли доставить в больницу еще живым, но спасти его не удалось.

Дочь Александра Дацюка Кристина подтвердила смерть отца.

"Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышного прощания", - написала она на своей странице в Facebook.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Александр «Лесик» Дацюк в 1990 году создал во Львове группа «Лесик Band», который был очень популярным в середине 90-х. Группа известна своими хитами «Гуляли», «Співали ящури», «Кошмарний сон», «Рекет», «Весна застою», «Бразілія» . Эти песни раньше изучали наизусть и напевали так часто, что некоторые даже считал их народными.

Напомним, внезапно скончался легендарный музыкант, его любили миллионы: причина и подробности трагедии.

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