Знаменитый композитор Адам Шлезингер скончался на 53-м году жизни из-за осложнений, вызванных «уханьским» вирусом

Известный американский музыкант и автор песен умер в одной из больниц Нью-Йорка в возрасте 52 лет. Как стало известно, изначально Шлезингер был госпитализирован со страшным диагнозом: у него обнаружили вирус, который отправил в изоляцию весь мир. Музыкант больше недели провел в больнице, где врачи до последнего боролись за его жизнь.

Болезнь протекала в тяжелой форме. Из-за этого медикам даже пришлось ввести Шлезингера в медикаментозную кому. Однако, в конце концов их усилия оказались напрасными: композитор скончался от осложнений, вызванных вирусом.

У Шлезингера остались две дочери. Соболезнования в связи с его смертью уже выразили многие музыканты и звезды, в том числе вокалист Крис Каррабб из группы Dashboard Confessional, автор-исполнитель Николь Аткинс, поэт-песенник Дайан Уоррен и многие другие.

Отметим, что Шлезинге был обладателем трех премий «Эмми», а также получил «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист». В 1997 году он был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «То, что ты делаешь».

Музыкант также был основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.

Напомним, внезапно умер легендарный российский музыкант: «бездыханное тело обнаружили в…».

Как сообщала Politeka, умер культовый музыкант и экспериментатор, последний пост стал пророческим.

Также Politeka писала, что страшной смертью погиб популярный российский музыкант: на видео попали последние секунды.