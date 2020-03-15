Британский музыкант, один из основателей музыкального стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер после нескольких лет борьбы с лейкозом

Пи-Орриджу (Нейл Мегсон – настоящее имя) было 70 лет. Последние 2,5 года он пытался побороть недуг. В первую очередь, Пи-Орридж известен в мире как один из популяризаторов индустриальной музыки. Кроме этого, он и его жена Леди Джей были приверженцами концепции пандрогинности. Они делали множество операций, чтобы лишиться своей половой идентичности и выйти за пределы пола, стереть различия между мужчиной и женщиной. Если посмотреть на последние фотографии музыканта, трудно сказать, какого он пола.

Кстати, его последний пост в Инстаграм был опубликован три дня назад. Он написал: "Это я сегодня, время идти домой".

Стоит отметить, что работы Пи-Орриджа в музыке и культуре оказывали большое влияние на современную молодежь.

Как известно, Пи-Орридж занимался не только музыкой. Он известен своими перфомансами и публичными выступлениями. Он даже основал религиозную организацию «Храм душевной молодости».

Нил Мегсон с детства стал интересоваться оккультизмом и искусством авангарда. В возрасте 25 лет он основал проект Throbbing Gristle. Отмечается, что Пи-Орридж не был первым, кто играл индастриал, но он стал крестным отцом этого жанра и его самым популярным представителем 1980-1990-х годов. Интересно, что Пи-Орридж был очень плодовитым музыкантом. За свою жизнь он записал более ста альбомов. По мнению музыкальных критиков, Пи-Орридж внес неоценимый вклад в экспериментальную музыку.

Как стало известно, музыканта похоронят с его женой, которая умерла от рака в 2007 году.

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