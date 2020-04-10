ВСУ продолжают нести непоправимые потери на Донбассе

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 93 омбр.

Известно, что трагедия произошла вчера, 9 апреля.

На Донбассе в результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР" погиб 49-летний боец ВСУ Алексей Куприков с позывным "Леший".

Механик-водитель получил множественные осколочные ранения под Крымским, но его, к сожалению, спасти не удалось.

"Он отличался от большинства степенностью и взвешенностью. Ведь часто бывает, что люди после учебки жалуются: меня, мол, ничему не научили, поэтому я ничего не умею. Леша же, наоборот, даже если чего-то и не знал, основательно и благоразумно пытался понять в деталях, как что работает, как лучше починить технику. И у него это очень хорошо получалось. Был спокойный, рассудительный, заинтересован в своей работе. С ним было легко служить. Очень жаль терять таких людей... Мы глубоко сочувствуем родным, близким и друзьям Алексея. Его гибель - большая потеря для нас! Спи спокойно, Герой!", - проинформировали в подразделении погибшего Алексея Куприкова.

Как известно, Алексей Куприков отправился на фронт после гибели близкого друга. Осенью 2018 года он подписал контракт с ВСУ и стал бойцом 93 омбр.

У погибшего Героя на Днепропетровщине осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая также служит в 93-й бригаде.

Ранее мы рассказывали о том, что внезапно ушел из жизни опытный разведчик ВСУ. В частности, умер ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Киселев Евгений Валентинович.

Киселев Евгений возглавлял управление разведки Сил специальных операций. Последние месяцы жизни полковник Киселев посвятил обучению боевой подготовке украинских пограничников. У полковника осталась жена и 3-летняя дочь.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото

Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе...".