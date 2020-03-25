Из-за критической ситуации в ВСУ Офис президента Украины обратился к руководителям ОГА

Эту информацию подтвердила замглавы ОПУ Анна Коваленко, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, у Владимира Зеленского обратились за помощью к главам ОГА. Их призвали быть готовыми к безвозмездному оказании помощи в питании для бойцов ВСУ.

По словам Коваленко, критическая ситуация в армии сложилась из-за задержки подписания контрактов с компаниями-поставщиками питания в армию.

"Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и "форс-мажором" они не в состоянии его обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их на Кабмине. Теперь изменения ждут решения Верховной Рады", – озвучила замглавы ОПУ все нюансы.

Она также добавила, что на данный момент удалось договориться с поставщиками вне договоров продолжать снабжать воинские части ВСУ до 25 марта. А для обеспечения поставок были привлечены главы ОГА.

"...Они должны держать контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства", - резюмировала Коваленко в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине обяъвили нестандартную "мобилизацию". В частности, Минобороны обратилось к военнослужащим запаса, волонтерам и остальным гражданам, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

В Минобороны отметили, что нужна любая посильная помощь от специалистов младшего медперсонала и врачей. Ведомство уверено, что нужно мобилизовать не только материальные, но и человеческие ресурсы.

Напомним, "Мобилизацию" объявили в Украине, срочное заявление Минобороны: кого коснется.

А еще Politeka писала, что бойцов ВСУ и Нацгвардии выводят на улицы: сделано важное предупреждение.

Также Politeka писала о том, что Минобороны сообщило тревожную весть с Донбасса: "В Донецке и Луганске начались..."