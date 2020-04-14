После таинственной гибели братьев-миллионеров полиция нашла мумии двух сестер

В Москве правоохранители расследуют два таинственных случая с родственниками. Об этом сообщает Politeka.net по данным российских СМИ.

8 января в столице России нашли мертвыми двух братьев-близнецов: Александра и Сергея Молчанова. Как показала экспертиза, оба 57-летние мужчины скончались в январе примерно в один день. За три месяца тела успели мумифицироваться.

Обнаружить москвичей удалось благодаря племяннице. 48-летняя женщина, проживающая в Подмосковье, сообщила в полицию, что долгое время не может связаться с родственниками (последний раз они созванивались на новогодние праздники). Ни один из мужчин правоохранителям не открыл, поэтому пришлось взломать дверь в квартиру.

В квартире полицейские нашли довольно крупную сумму денег - 6 миллионов рублей. Выяснилось, что до пенсии братья работали в Управлении делами президента России. Молчановы были одиноки и не оставили прямых наследников, поэтому все имущество разделят дальние родственники.

Следствие предполагает, что близнецы покончили с собой, ведь на телах не обнаружено следов насилия. По словам соседей, братья вели очень замкнутый образ жизни, но не жаловались.

До этого полицейские сообщили о похожей находке в жилом доме на улице Байкальской. Соседка сообщила, что женщины давно не выходят из квартиры, после чего правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тела 55-летней и 58-летней сестер. Эксперты выяснили, что горожанки погибли около полутора лет назад. Полиция расследует, что же стало причиной смерти.

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