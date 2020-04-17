Стало известно о готовящемся покушении на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова
Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в четверг вечером в эфире одного из украинских телеканалов.
Как оказалось, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого контрразведка Службы Безопасности Украины задержала по подозрению в госизмене готовил покушение не только на добровольца Адама Осмаева, но и на Арсена Авакова.
Геращенко отметил, что эту информацию подтвердил министр внутренних дел.
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Геращенко отметил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. Также замглавы МВД раскрыл некоторые детали готовящегося преступления.
В частности СБУ известно, что генерал Шайтанов выезжал в заграничные командировки, чтобы выходить на связь с сотрудниками ФСБ. Однако европейские и американские коллеги Украины держат на своем контроле ситуацию с агентами РФ. Партнеры Украины проинформировали СБУ о том, что указанный генерал имеет подозрительные связи и контакты с российскими разведчиками.
Геращенко отметил, что после того, как Украина получила такубю информацию, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".
Напомним, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 судок (до 14 июня) генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева», - говорилось в сообщении СБУ в день задержания Шайтанова.
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