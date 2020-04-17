Стало известно о готовящемся покушении на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в четверг вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

Как оказалось, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого контрразведка Службы Безопасности Украины задержала по подозрению в госизмене готовил покушение не только на добровольца Адама Осмаева, но и на Арсена Авакова.

Геращенко отметил, что эту информацию подтвердил министр внутренних дел.

Геращенко отметил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова. Также замглавы МВД раскрыл некоторые детали готовящегося преступления.

В частности СБУ известно, что генерал Шайтанов выезжал в заграничные командировки, чтобы выходить на связь с сотрудниками ФСБ. Однако европейские и американские коллеги Украины держат на своем контроле ситуацию с агентами РФ. Партнеры Украины проинформировали СБУ о том, что указанный генерал имеет подозрительные связи и контакты с российскими разведчиками.

Геращенко отметил, что после того, как Украина получила такубю информацию, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Напомним, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 судок (до 14 июня) генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева», - говорилось в сообщении СБУ в день задержания Шайтанова.

Напомним, Аваков предупредил украинцев о завершении карантина, названы новые сроки: "В ближайшее время..."

Как сообщала Politeka, всплыли невероятные факты о легендарном разведчике "Горе": чем украинец насолил россиянам.

Также Politeka писала, что план разведки России в Киеве провалился, военный инструктор раскрыл детали.