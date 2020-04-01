Ограничительные меры в Украине на фоне эпидемии острой инфекции могут продлить

Об этом в комментарии журналистам заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Украинская правда.

По его словам, карантин в Украине могут в ближайшее время продлить до второй половины мая.

Арсен Аваков, общаясь с журналистом, также отметил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии".

На просьбу своего собеседника, идет ли речь о 2 месяцах с начала уже действующего карантина, или о дополнительных 2 месяцах, министр внутренних дел ответил следующее: "До второй половины мая, полагаю".

Стоит также отметить, что решение о продлении карантина будет принимать не только Министерство внутренних дел, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Украине просят ввести комендантский час во время эпидемии.

По словам автора петиции, большинство украинцев не соблюдают условия карантина и не придерживаются санитарных норм.

Отметим, что по состоянию на 22:00 31 марта в Украине лабораторно подтверждены 645 случаев болезни. Из них 17 летальных и 11 пациентов выздоровели.

Также мы рассказывали, что украинских школьников ждет важное нововведение, расслабляться на карантине не придется.

Об этом во вторник, 31 марта сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook.

Так, в понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он заключается в том, что в эфирах украинских телеканалов будут транслировать уроки по 11 предметам.

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