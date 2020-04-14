Россия организовала в Украине ячейку своих разведчиков, чтобы захватить страну

Подробности рассказал участник войны, израильский волонтер и инструктор подразделений Национальной гвардии, Цви Ариели, передает «Апостроф».

Отмечается, что все происходило в начале 2014 года в Гостомеле Киевской области.

«Один знакомый застройщик в апреле 2014 года через моего друга дал знать, что что-то странное происходит в Гостомеле. Там была группа из 10-ти здоровых мужиков спортивного вида, которые не работали и постоянно находились в доме. Мы опросили бабушек вокруг (а это самое лучшее средство разведки - бабушка все видит, все знает, с ними нужно дружить), и я понял, что это опасно. Я связал Гостомель, АНы, единственную грузовую платформу…», - рассказал Цви Ариели.

По его словам, Россия готовилась использовать это место при захвате Украины.

«Вообще, когда страна на какую-то другую страну нападает, она создает какие-то планы, как все быстро захватить. Там, безусловно, была бы вся выгрузка, и туда бы летели военные самолеты РФ. Не в "Борисполь", не в "Жуляны"», - рассказал военный.

Он уверен, что подозрительные личности были не кем иным, как сотрудниками Главного разведывательного управления России.

«Зашли туда, положили лицом в пол, ничего не нашли, что, в принципе, естественно - это ведь ГРУ, они не настолько… чтобы в доме хранить оружие. Вынуждены были всех отпустить. Они сказали, что это реабилитационный центр для наркоманов - десять "наркоманов" молодых, здоровых там "лечилось". И сразу же после этого они покинули это место», - рассказал Цви Ариели.

Отметим, инструктор Нацгвардии уже не единожді вісказівал мнение о том, что эскалация конфликта (полномасштабное наступление рРоссии) в любом случае будет.

Напомним, в России пригрозили Украине потерей новых территорий.

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