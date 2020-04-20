Военную технику бросили на борьбу с лесными пожарами в Чернобыле и в Житомирской области
Как сообщает Politeka.net, пресс-служба МВД показала видео, на котором танки работают возле очагов возгорания (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз). Глава ведомства Арсен Аваков также рассказал в соцсети, как развивается ситуация.
Уже больше недели масштабные пожары бушуют в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Ситуация настолько отчаянная, что на помощь позвали ВСУ, которые привлекли тяжелую технику и авиацию.
В сети появилось видео, на котором силы 26 артиллерийской бригады и 72 отдельной механизированной бригады при помощи крупных танков валят деревья в лесу и делая противопожарные рвы на пути огня. Все это должно остановить распространение пожаров.
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Арсен Аваков отчитался, что военным и спасателям удалось локализовать один из четырех очагов в Чернобыльской зоне. Тем временем, в Житомирской области изолировали два из четерых очагов. Министр МВД поделился: "не очень хороший на сегодня прогноз по ветру -до 20 м/с -это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!".
Сотрудники ГСЧС и лесники продолжают тушить пожар в Овручском районе под Житомиром. Они уже локализовали пять из девяти очагов и стараются сдержать оставшиеся. Известно, что огонь из лесов перебросился на населенные пункты, которые эвакуировали. Пожар уничтожил 39 домов, но пожарным удалось погасить 45.
Сейчас под Житомиром с катастрофой борятся около тысячи человек. В бой с огненной стихией бросили более 150 единиц техники, в том числе авиация.
Напомним, что появился новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области.
Как ранее сообщала Politeka, появились кадры из эпицентра нового пекла в Украине, и это не Чернобыль
Также Politeka информировала, что ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.