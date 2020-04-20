Военную технику бросили на борьбу с лесными пожарами в Чернобыле и в Житомирской области

Как сообщает Politeka.net, пресс-служба МВД показала видео, на котором танки работают возле очагов возгорания (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз). Глава ведомства Арсен Аваков также рассказал в соцсети, как развивается ситуация.

Уже больше недели масштабные пожары бушуют в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения. Ситуация настолько отчаянная, что на помощь позвали ВСУ, которые привлекли тяжелую технику и авиацию.

В сети появилось видео, на котором силы 26 артиллерийской бригады и 72 отдельной механизированной бригады при помощи крупных танков валят деревья в лесу и делая противопожарные рвы на пути огня. Все это должно остановить распространение пожаров.

Арсен Аваков отчитался, что военным и спасателям удалось локализовать один из четырех очагов в Чернобыльской зоне. Тем временем, в Житомирской области изолировали два из четерых очагов. Министр МВД поделился: "не очень хороший на сегодня прогноз по ветру -до 20 м/с -это сильный ветер. Наземные силы и авиация работают как надо!".

Сотрудники ГСЧС и лесники продолжают тушить пожар в Овручском районе под Житомиром. Они уже локализовали пять из девяти очагов и стараются сдержать оставшиеся. Известно, что огонь из лесов перебросился на населенные пункты, которые эвакуировали. Пожар уничтожил 39 домов, но пожарным удалось погасить 45.

Військовослужбовці 26 артилерійської бригади та 72 окремої механізованої бригади направили в зону лиха екіпажі пожежних танків, які пробивають просіки в лісових масивах, проорюють протипожежні рови, припиняючи таким чином поширення вогню.



Дякуємо! ❤️ pic.twitter.com/KtFV4jbD2W — МВС України (@MVS_UA) April 20, 2020

Сейчас под Житомиром с катастрофой борятся около тысячи человек. В бой с огненной стихией бросили более 150 единиц техники, в том числе авиация.

Напомним, что появился новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области.

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