На Бали нашли мертвыми супружескую пару с украинским гражданством

Об этом сообщило местное издание Coconut. Мужчина и женщина умерли при загадочных обстоятельствах, но их тела забирали из квартиры по антивирусному протоколу.

Сообщается, что тела нашли 28 апреля в районе Кедонганан Бадунг, где жила пара. Полиция уже начала расследование обстоятельств смерти пары. В органах заявили, что следов насилия на телах обнаружено не было. Оба тела были обнаружены на полу без признаков жизни.

Стоит отметить, что в качестве меры предосторожности тела забрали по протоколам китайского вируса. Тела были опрысканы дезинфицирующими средствами, прежде чем их забрали в больницу.

Как стало известно, об инциденте в полицию сообщили соседи пары, которых обеспокоил тот факт, что они целый день не выходили из комнаты.