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Відомий астролог Влад Росс попередив про нову напасть, з якою вже скоро може зіткнутися наша планета

На своїй сторінці в Facebook він написав, що в Атлантичному океані може статися руйнівне цунамі, передає Politeka.

Причиною цього Росс називає можливе падіння уламка астероїда, що, за підрахунками, станеться 29 квітня. Астролог підкреслив, що передбачив це у своєму прогнозі на 2020 рік.

У коментарях до публікації він зазначив, що в цей період радить знаходиться подалі від східного узбережжя США, оскільки внаслідок цунамі сильно зачепить Нью-Йорк.

Раніше ми писали про те, що раніше Росс стверджував: падіння астероїда змінить світ навіть більше, ніж коронавірус.

За його словами, справжнім провісником катастрофи стала юна еко-активістка Грета Тунберг. Її появу в інформаційному полі перед епідемією Влад Росс вважає невипадковим.

«З'явилася Грета Тунберг, яка, як відьма, була передвісником глобальної катастрофи. Вона казала, щоб люди перестали гнатися за грошима, більше дбали про екосистемі», - нагадав астролог.

Астролог зазначив, що масовий карантин по світу вже призвів до несподіваних наслідків. Наприклад, у Венеції очистилися канали. Через відсутність туристів вода стала прозорою, там з'явилася риба, прилетіли лебеді. У Китаї завдяки карантину стало чистіше повітря.

«Пандемія – ніби застереження нам згори. Так, дійсно, світ змінюється. І входження королівських – найбільш великих планет – Сатурна і Юпітера, Водолій, дійсно, змінює наш світ», - заявив астролог.

Нагадаємо, що астролог розповів, коли коронавірус піде з України: «Перетвориться на звичайний грип».

А ще Politeka писала, що землетрус обрушився на Європу в розпал карантину: кадри руйнувань.

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