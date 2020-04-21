Група туристів застрягла в Індії та більше місяця жила в печері, де їх впіймала поліція

Про це повідомили в низці закордонних ЗМІ. Як стало відомо, група із шести туристів, серед яких були громадяни України, США, Непалу, Франції та Туреччини, застрягли в Індії і змушені були жити на вулиці через нестачу грошей.

До початку карантинних обмежень 4 чоловіка та 2 жінки жили в готелі, але в кінці березня вони були змушені з'їхати і оселитися на вулиці, так як у них закінчилися гроші. На заощадження вони купували їжу. Відомо, що люди спали на вулиці з 24 березня, так як не змогли вилетіти з країни через закриття авіасполучення. Вони купували продукти на ринку та готували їжу в печері на багатті.

Поліція затримала людей недалеко від міста Рішікеш на півночі Індії. Вони розташувалися у печері в передгір'ях Гімалаїв. Цей район вважається світовою столицею йоги.

Як повідомили в поліції, всі туристи будуть поміщені в карантин на 14 днів, хоча ні у одного з них симптомів китайського вірусу не виявили. На фото, опублікованих поліцією, видно, що туристи сильно схудли, виглядають втомленими і розпатланими.

Як відомо, Україна евакуювала тисячі своїх громадян з різних країн, але багато хто як залишається за кордоном та не може потрапити додому через карантин.

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