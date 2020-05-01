Серьезный теракт с множеством жертв произошел в Египте на Синайском полуострове

Как сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефа, на Синайском полуострове подорвался придорожный фугас, в котором ехали военные. В результате ЧП есть погибшие и раненые.

Известно, что на борту бронированного транспортного средства находились 10 военных. Изначально сообщалось, что часть из них погибла, а часть была ранена. Однако, позже официальные источники сообщили, что погибли все 10 человек – двое офицеров и восемь рядовых.

Аль-Реф подчеркнул, что Вооруженные силы Египта «будут продолжать вести боевые операции против террористических элементов для поддержания безопасности и стабильности государства».

Пока точно не установлено, кто заложил взрывное устройство в фугас, однако это далеко не первый теракт в Египте за последние годы. Ответственность за большинство из них берет на себя базирующаяся на Синае региональная группа, лояльная к ИГИЛ.

Ранее мы писали о взрыве автобуса с туристами в египетской Гизе, где расположена главная туристическая достопримечательность страны — пирамиды.

Как сообщается, самодельное взрывное устройство было спрятано на одной из улиц, и оно сработало, когда туристический автобус проезжал мимо. Жертв оказалось четверо – трое туристов из Вьетнама и египетский гид. Пострадавших, по подсчетам, по меньшей мере 11 человек. Это вьетнамские туристы и водитель автобуса.

Напомним, автобус с туристами взорвали в Египте: число погибших резко возросло.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел на украинском заводе, «колыхнуло соседние дома».

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в столице: "бомбу спрятали в...", первые подробности и кадры.