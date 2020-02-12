Взрыв прогремел в столице Нидерладов Амстердаме в почтовом отделении
Об этом сообщили в местной полиции.
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В среду, 12 февраля, около 8 утра в почтовом отделении, которое расположено в бизнес-центре, произошел взрыв. Предположительно, бомба была спрятана в посылке.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает полиция и зрывотехники.
ДОПОЛНЕНО: Позже стало известно о втором взрыве. Он прогремел в Керкраде в нидерладском Лимбурге.
В Керкраде взрыв произошел в сортировочной компании Wiebachstraat, около 8:30.
Там также также не было зарегистрировано пострадавших.
Компания была эвакуирована, и на место происшествия приехала команда по исследованию взрывчатых веществ.
«До сих пор неизвестно, есть ли связь со взрывом письма сегодня утром в Амстердаме», - сказали в полиции.
Отметим, это уже не первые подобные случаи в этом году.
Несколько недель назад письма с взрывчаткой были отправлены нескольким компаниям в Нидерладах. В частности их получили две гостиницы и заправочная станция в Амстердаме, агент по недвижимости в Утрехте, заправочная станция и гараж в Роттердаме и агентство по сбору платежей в Роттердаме.
Эти взрывчатые вещества не сработали, но, по мнению полиции, могли привести к серьезным физическим травмам. Полиция предполагает, что все ранее отправленные письма от одного отправителя, все они выглядели одинаково. Правоохранители расследуют все сценарии, включая вымогательство.
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