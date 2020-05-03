Военный был холост и не имел детей

Жизнь украинского спецназовца Дмитрия Мартынюка трагически оборвалась

Об этом пишет издание Paris Match.

О смерти украинского военного сообщил лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Известно, что 29-летний украинец Дмитрий Мартынюк, который служив во французском легионе, погиб во время спецоперации в Мали.

По информации СМИ, военный автомобиль во время выполнения задания в Сахеле подорвался на самодельном взрывном устройстве исламистов.

Известно, что подрыв автомобиля произошел еще 23 апреля. Пострадавших бойцов, в том числе и Дмитрия, экстренно госпитализировали.

29-летнего украинца, который родился в Хмельницком области, сразу же эвакуировали во Францию ​​и направили в военный госпиталь под Парижем.

Уже 1 мая появилась информация, что украинец Дмитрий Мартынюк от полученных травм скончался в госпитале. Как сообщает штаб, еще один легионер в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Эммануэль Макрон почтил его погибшего украинца и заявил о мужестве французских солдат возле Сахеля. Отметим, что Дмитрий Мартынюк стал бойцом легиона в 2015 году.

«Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии. Он приносит самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в коммюнике Елисейского дворца

До миссии в Мали Дмитрий был стрелком бронированной машины во время спецоперации в Джибути.

Ранее мы рассказывали о том, что внезапно ушел из жизни опытный разведчик ВСУ. В частности, умер ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Киселев Евгений Валентинович.

Киселев Евгений возглавлял управление разведки Сил специальных операций. Последние месяцы жизни полковник Киселев посвятил обучению боевой подготовке украинских пограничников. У полковника осталась жена и 3-летняя дочь.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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