Мощный взрыв в центре оккупированного Донецка не на шутку напугал местных жителей

Как передает Politeka.net, об этом информируют подконтрольные боевикам новостные порталы.

Известно, что мощный взрыв прогремел под зданием Ворошиловского РОВД.

Как пишут подконтрольные оккупационной власти порталы, под зданием, где расположена так называемая "народная милиция ДНР", взлетел на воздух автомобиль.

Российско-оккупационные войска пока никак не комментировали инцидент в центре Донецка. Также неизвестно, были ли жертвы в результате мощного взрыва, который утром не на шутку напугал местных жителей.

Пользователи в социальных сетях сразу же поделились кадрами с места происшествия. Судя по ним, взрыв был настолько сильным, что черный дым виднелся из разных районов города.

"Знатно Хюндайчик ментовский горел", "Там в одном здании районное МВД, суд, прокуратура и миграционка. Выбор объекта максимальный", "Ого, Ворошиловка!", "Кто ж там исдох?", "Говорят, пустой. Но надежда умирает последней", "Тянет на грузовичок с пиротехникой", - пишут местные жители в комментариях под видеороликами.

Знатно Хюндайчик ментовский горел) pic.twitter.com/yOm6s2JPEc — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) May 6, 2020

Ранее мы рассказывали, что оккупанты пошли в атаку на участке отвода войск. По информации штаба ООС, за минувшие сутки российско-террористические формирования "Л/ДНР" 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя при этом запрещенное вооружение.

В штабе подчеркнули, что подконтрольные Кремлю террористы "Л/ДНР" стреляли по позициям ВСУ из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Кроме этого, террористы успели нарушить договоренности и обстреляли из тяжелого вооружения участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское. Силы ООС, в свою очередь, огонь не открывали.

Увы, но не обошлось без потерь среди личного состава ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения, еще один - боевую травму.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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