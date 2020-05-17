С огненной стихией боролись более двухсот спасателей, 11 из которых получили травмы вследсвие взрыва

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 мая, в центре Лос-Анджелеса (к югу от района Маленький Токио) в США, передает Politeka.net со ссылкой на "Los Angeles Times".

Отмечается, что изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит. Позже, по неизвестной причине, произошел взрыв. В здании, где произошло ЧП, располагалась компания Smoke Tokes, которая является дистрибьютором склада с запасами бутанового масла, процесс изготовления которого включает в себя извлечение веществ, содержащихся в каннабисе. Причина пожара еще устанавливается.

По словам представителя пожарной части Лос-Анджелеса, Эрика Скотта, в то время, как спасатели пытались найти внутри источник возгорания, произошел «значительный взрыв». Пожарный рассказал, что из здания вырвался огромный огненный шар с таким ревом, как «грузовой поезд или реактивный двигатель».

По его словам, взрыв был настолько сильным, что зацепил пожарную машину, припаркованную на другой стороне улицы, и расплавил шлемы некоторых спасателей.

Через несколько часов пожар удалось потушить.

Кадры ЧП появились в сети. Так, один из пользователей Твиттера выложил видео с огненным столбом, снимая происходящее из соседнего здания

"Большая дымовая завеса, идет дождь из пепла", - так описал ситуацию очевидец.

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq — sean miura (@seanmiura) May 17, 2020

Напомним, взрывы прогремели в многоэтажке столицы: в сети показали фото и детали происшествия, потрясшего город.

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