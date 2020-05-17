С огненной стихией боролись более двухсот спасателей, 11 из которых получили травмы вследсвие взрыва
Инцидент произошел вечером в субботу, 16 мая, в центре Лос-Анджелеса (к югу от района Маленький Токио) в США, передает Politeka.net со ссылкой на "Los Angeles Times".
Отмечается, что изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит. Позже, по неизвестной причине, произошел взрыв. В здании, где произошло ЧП, располагалась компания Smoke Tokes, которая является дистрибьютором склада с запасами бутанового масла, процесс изготовления которого включает в себя извлечение веществ, содержащихся в каннабисе. Причина пожара еще устанавливается.
Горячая Ратаковски посветила аппетитными "булочками" перед пушистым другом: "Нереальная"
Хюррем из "Великолепного века" поразила видом в реальной жизни, звезду не узнать: "Как в американских фильмах"
Интимный секрет Кейт Миддлтон раскрыт, у Елизаветы II об этом знают: "Она не имеет права..."
"Деньги не вернут": ПриватБанк сделал заявление после сбоя в банкомате, детали ЧП
По словам представителя пожарной части Лос-Анджелеса, Эрика Скотта, в то время, как спасатели пытались найти внутри источник возгорания, произошел «значительный взрыв». Пожарный рассказал, что из здания вырвался огромный огненный шар с таким ревом, как «грузовой поезд или реактивный двигатель».
По его словам, взрыв был настолько сильным, что зацепил пожарную машину, припаркованную на другой стороне улицы, и расплавил шлемы некоторых спасателей.
Через несколько часов пожар удалось потушить.
Кадры ЧП появились в сети. Так, один из пользователей Твиттера выложил видео с огненным столбом, снимая происходящее из соседнего здания
"Большая дымовая завеса, идет дождь из пепла", - так описал ситуацию очевидец.
Напомним, взрывы прогремели в многоэтажке столицы: в сети показали фото и детали происшествия, потрясшего город.
Как сообщала Politeka, мощный взрыв на химзаводе, яд разнесло на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на заводе в России: "Произошло возгорание и...", первые подробности трагедии.