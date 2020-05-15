Мощный взрыв и пожар произошел в пятницу, 15 мая, на заводе химической компании

Об этом сообщило издание La Repubblica. ЧП на предприятии 3V Sigma SpA в Венеции (Италия) случилось после десяти часов утра.Взрыв произошел в районе Порто-Маргера на материковой части, в нескольких километрах от исторического центра города-лагуны.

Карды происшествия публикуют в сети. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На месте приосшествия с огнем борются восемь пожарных команд.

Предварительно сообщается о двух пострадавших. При этом состояние одного из них оценивается, как очень тяжелое.

Очевидцы рассказывают, что огромный столб черного дыма видно за много миль.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Медики предупреждают о возможном рассеивании ядовитых веществ в атмосфере. Жителей близлежащих районов Венеции призывают не открывать окна и не выходить из домов, яд мог разлететься на километры.

Отметим, компания 3V Sigma является мировым лидером в производстве промежуточных компонентов для химической промышленности.

Профсоюзы заявили, что ранее уже выражали беспокойство относительно безопасности условий труда на заводе компании в Венеции. По этому поводу ранее там проходила забастовка.

Напомним, взрывы прогремели в многоэтажке столицы: в сети показали фото и детали происшествия, потрясшего город.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в центре города, вокруг переполох: появились кадры и данные о жертвах ЧП.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на заводе в России: "Произошло возгорание и...", первые подробности трагедии.