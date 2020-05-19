Бойцы ВСУ отомстили российско-оккупационным войскам "Л/ДНР" за обстрелы

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 54-й омбр.

По информации военных, подконтрольные Кремлю террористы возобновили обстрелы позиций ВСУ, поэтому к спецоперации была привлечена разведка.

"С помощью БПЛА и других средств разведки была установлена позиция и грузовой автомобиль Урал, который совершал подвоз опасных подарков. И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, в него полетела ответочка из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения", - сказано в сообщении.

В результате спецоперации точным выстрелом был ликвидирован грузовой автомобиль Урал.

"Патрончики больше подвозить не будет", - с юмором резюмировали бойцы ВСУ.

"А настроение-то улучшилось. Спасибо за работу", "Красавцы", "Вы украсили мой день", "Слава Украине", "Казахстан с вами, мои дорогие украинцы! Весь мир, все человечество на вашей стороне! Молодцы! Гнилой нечисти загнали пулю в лоб!", - написали пользователи в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали о гибели 18-летнего бойца ВСУ. Военнослужащий из Славуты Сергей Тимощук считался в списках без вести пропавших практически шесть лет.

Летом 2014 года воин из 80-й ОДШБ перестал выходить на связь, находясь в тот момент на территории Луганского аэропорта.

Вчера, 18 мая, в Славутском городском совете Хмельницкой области сообщили, с помощью системы ДНК-идентификации останки бойца удалось установить. Известно, что 18-летний герой Сергей Тимощук погиб 31 августа 2014 в бою с российскими оккупантами за Луганский аэропорт.

Дата и место официальной церемонии прощания будут озвучены в ближайшее время. Тело для похорон привезут после ослабления карантина.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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