ЧП произошло на Донбассе во время патрулирования

Один человек погиб, трое ранены - в результате взрыва в окрестностях села Трехизбенка

Погибшим оказался командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко у себя на странице в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

По словам Шевченко, Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи.

Выяснилось, что 20 мая около 21.30 во время патрулирования произошел подрыв неизвестного взрывного устройства.

"Еще трое полицейских ранены. Имел честь знать этого героического и патриотического полицейского. Покойся с миром. Война продолжается", - отметил Шевченко.

Позднее в пресс-службе Нацполиции раскрыли детали трагедии. Отмечается, что комбат и трое бойцов выполняли задание командования штаба Операции объединенных сил, когда произошел взрыв - все пострадавшие получили осколочные ранения.



"Им оказывают помощь врачи военного госпиталя. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события", - говорится в сообщении полиции.

Украинцы выражают соболезнования родным погибшего комбата в соцсети. Те, кто знал полковника, отзываются о нем, как о "хорошем командире".

"Вечная память! Отдыхайте с Богом, полковник"

"Светлая память герою"

"Убийцы должны быть наказаны это лучший почет и уважение нашим павшим братьям. То ОРДЛО надо зачистить до сырой земли, выжечь как коронавирус. Надо понимать, что такие смерти неизбежны и в дальнейшем, если ничего не делать"

"Герои не умирают"

"Вечная память, царства небесное, он был очень хорошим и достойным офицером... Очень жаль..."

"Хороший был командир! Светлая память!"

Ранее мы сообщали, на Донбассе украинские военные уничтожили грузовик с боеприпасами для террористов. В сети появилось видео, опубликованное боевой группой К-2 из состава 54 ОМБр ВСУ.

Как рассказали в подписи к видео сами военные, в последнее время любители «русского мира» начали интенсивно обстреливать не только передовые, но и тыловые позиции ВСУ. Это означало только одно: у террористов появились боеприпасы.

«С помощью БПЛА и других средств разведки была установлена ​​позиция и грузовой военный автомобиль «УРАЛ», который осуществлял подвоз опасных подарков «мышебратьев», - говорится в сообщении.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото

Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе..."