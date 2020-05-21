Силы ООС продолжают нести непоправимые потери на передовой

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что трагедия произошла на Донбассе сегодня, 21 мая.

Известно, что российско-оккупационные войска "Л/ДНР", игнорируя в очередной раз договоренности о прекращении огня, накрыли автомобиль ВСУ из тяжелых минометов калибра 120 мм.

"Сегодня, 21 мая, на Луганщине в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Также один военнослужащий получил ранения и еще четверо - боевые травмы. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение, они получают надлежащую медицинскую помощь", -информирует пресс-центр штаба.

"Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными", - продолжили в пресс-центре штаба ООС и добавили, что бойцы ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь по позициям врага из имеющегося вооружения.



Потери российско-оккупационных войск "Л/ДНР" в результате ответного огня уточняются разведкой.

Ранее мы рассказывали о том, что на Донбассе погиб легендарный комбат Сергей Губанов.

Трагедия произошла на Луганском направлении.

Известно, что 20 мая около 21.30 в окрестностях села Трехизбенка Новоайдарского района произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре военнослужащих. Командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов с позывным "Седой" в результате подрыва скончался в больнице, за жизнь других борются медики.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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