Представитель "ЛНР" в Минске Родион Мирошник пригрозил, что боевики готовы атаковать всеми силами

Как сообщает Politeka.net, такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

Российский наемник утверждает, что террористы "Л/ДНР" активно готовятся к бою и перебрасывают силы на новые участки на Донбассе. Они настроены открыть огонь по военнослужащим ВСУ.

"Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы", - отметил представитель боевиков.

Мирошник заявил, что до настоящего момента террористы, якобы, не атаковали в полную силу, ограничиваясь обстрелами на расстоянии. Однако теперь они собираются использовать против защитников Украины весь свой арсенал.

"Как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", - заявил Мирошник.

Ранее бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин признался, что лично отдавал приказы о расправе над украинцами. По словам оккупанта, он лично убил одного человека. Гиркин добавил, что "был вынужден" создать военный трибунал на Донбассе.