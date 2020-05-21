Представитель "ЛНР" в Минске Родион Мирошник пригрозил, что боевики готовы атаковать всеми силами
Как сообщает Politeka.net, такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".
Российский наемник утверждает, что террористы "Л/ДНР" активно готовятся к бою и перебрасывают силы на новые участки на Донбассе. Они настроены открыть огонь по военнослужащим ВСУ.
"Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы", - отметил представитель боевиков.
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Мирошник заявил, что до настоящего момента террористы, якобы, не атаковали в полную силу, ограничиваясь обстрелами на расстоянии. Однако теперь они собираются использовать против защитников Украины весь свой арсенал.
"Как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", - заявил Мирошник.
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