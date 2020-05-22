Жена подозреваемого в расстреле семерых нацгвардейцев охотника рассказала, что послужило причиной трагедии

В ночь на 22 мая в Житомирской области арендатор местного водоема расстрелял из охотничьего ружья восьмерых мужчин, которые приехали на отдых из Киева. В результате бойни выжить удалось только одному из друзей. В пресс-службе полиции подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что все убитые были участниками АТО.

«Все погибшие – это участники АТО, добровольцы возрастом от 1990 г.н. самый молодой и 1970 г.н. старший. Все они жители Киева. Их было восемь – они приехали с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра», - рассказала спикер пресс-службы полиции Житомирщины Алла Ващенко в комментарии ТСН.

Издание Dетектив-Info раскрыло имена погибших: бойцы батальона им. Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, приписанный к гостомельского воинской части №3018 НГУ Виталий Вульчин, воины с позывными «Финн» и «Скандер», а также киевский волонтер Александр Белоус.

Также в СМИ раскрыли имя стрелка: им оказался 58-летний Анатолий Захаренко. Его задержала полиция.

Трагедию прокомментировала изданию «Сегодня» жена подозреваемого. По ее словам, мужчины повздорили из-за военной службы.

«Конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», - утверждает Ольга.

Женщина считает, что на реакцию ее мужа повлиял алкоголь, который мужчины распивали, сидя вечером на берегу пруда.

«Там, где выпивается водка – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину», - рассказала женщина.

Она добавила, что некоторые из погибших были приятелями ее мужа, которые до этого уже приезжали к нему на пруд.

«Хорошо в нашей семье уже не будет никогда», - уверена Ольга.

Напомним, оказались бойцами Нацгвардии: фото с места под Житомиром, где охотник лишил жизни семерых друзей.

Как сообщала Politeka, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

Также Politeka писала, что мужчина открыл огонь по прохожим в Киеве, силовики пошли на штурм.